Will Smith é a maior ausência de "O Esquadrão Suicida", que chega aos cinemas a 5 de agosto.

Em 2016, o ator foi Deadshoot em "Esquadrão Suicida", mas não regressa para o novo filme, que volta a juntar vilões da DC Comics (repetentes e estreantes) para uma nova missão do governo americano em troca de penas de prisão mais leves.

Na realização está James Gunn, que passou da Marvel e "Guardiões da Galáxia" para a DC em outubro de 2018 após ter sido despedido pela Disney em julho por causa de comentários polémicos antigos nas redes sociais.

Circularam vários rumores sobre a ausência de Will Smith, mas o ator não estava contratualmente a regressar e a versão oficial foi "questões de agenda".

Agora, o produtor Peter Safran confirmou que houve conversas para o regresso de Deadshot, mas a "agenda" foi pressionada por uma situação mais complexa.

"Sabíamos que tínhamos de começar a filmar em setembro [de 2019] porque, francamente, provavelmente soubemos mais cedo do que as outras pessoas que o James iria voltar [à Marvel, oficialmente confirmado a 15 de março de 2019] e fazer o 'Guardiões' [o terceiro filme]. Por isso, era muito importante começarmos a filmar quando começámos e o Will não estava disponível.", explicou em entrevista ao ScreenRant.

"O Esquadrão Suicida" não é descrito como uma sequela, mas uma "reinvenção"com algumas das mesmas personagens.

"De certa forma, isso tornou tudo mais fácil: o que se podia fazer? Ele não está disponível. Portanto, também é bom para ajudar a separar do primeiro filme de uma forma mais clara.", acrescentou.

Idris Elba acabou por ser convidado para uma nova personagem, Bloodsport. No novo elenco destaca-se ainda a portuguesa Daniela Melchior e John Cena, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Michael Rooker, Nathan Fillion e Sylvester Stallone (como voz de uma personagem).

Margot Robbie, Viola Davis, Jay Courtney e Joel Kinnaman são os regressos.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.