"X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido" está a ser exibido no Disney+ sem alterar cena mais reveladora do físico do Wolverine.

Hugh Jackman festejou a exibição sem censura de uma cena mais explícita em "X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido" na plataforma de streaming Disney+. Em abril, fãs mais atentos de "Splash - A Sereia" (1984) notaram que a Disney alongou os cabelos de Daryl Hannah ainda mais para tapar as formas humanas da sereia e manter o filme "para toda a família" na cena em que corre para o oceano. No entanto, uma cena ainda mais reveladora com Hugh Jackman no habitual auge da boa forma física como Wolverine não sofreu alterações. O próprio chamou a atenção aos seus seguidores nas redes sociais, comentando com humor que "'X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido' torna-se o primeiro filme a passar no Disney+ sem censura. Aquilo era o meu futuro, mas sejamos honestos... é mais como o meu passado". Continuar a ler Ao ver a mensagem, Ryan Reynolds escreveu nos comentários "Animado para ver eles fazerem o mesmo para o Deadpool, já é altura das crianças saberem". O lançamento do Disney+ em Portugal foi anunciado para setembro. A gigante americana possui um catálogo bem abastecido, com filmes da saga "Star Wars", séries da Marvel, "Frozen", filmes da Pixar, "Os Simpsons", sem esquecer clássicos como "Branca de Neve" e "Cinderela". Com uma assinatura fixada em 6,99 euros por mês, a plataforma deverá rivalizar com a Netflix. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram