A Comic Con Portugal já está em contagem decrescente para a sua oitava edição, mas as novidades continuam a chegar. A mais recente confirmação do leque de convidados de Cinema & Televisão é o ator Zachary Levi, ator que protagonizou o filme "Shazam!", da DC Comics (Warner Bros).

O ator fez ainda parte do elenco de "Thor: O Mundo das Trevas", "Thor: Ragnarock", "Chuck" e deu voz a Flyyn Rider no filme de animação "Entrelaçados", da Disney. Em 2023, chega aos cinemas a sequela de "Shazam!", intitulada "Shazam! Fúria dos Deuses".

Zachary Levi estará presente na Comic Con Portugal no dia 10 de dezembro (sábado). O evento realiza-se nos Parque das Nações, em Lisboa, e os bilhetes já se encotram à venda dos locais habituais.

De "Pôr do Sol" a "Taskmaster": o painéis da RTP

No panorama nacional, a RTP (media partner do evento), vai apresentar painéis centrados na ficção nacional. "Codex 362", obra de José Rodrigues dos Santos, contará com um painel com a presença do escritor, de Paulo Pires, Pedro Lopes e José Fragoso (Diretor da RTP).

Para além deste título, a família Bourbon de Linhaça volta ao palco da Comic Con Portugal com o melhor da série de sucesso "Pôr do Sol". Vasco Palmeirim, Nuno Markl, Toy e Inês Aires Pereira prometem animação no painel de "Taskmaster".

Segundo a organização, nas próximas semanas, serão anunciadas mais novidades em áreas como Cinema & Televisão, Banda Desenhada & Literatura, Cosplay, Música, Gaming, Esports, Content Creators, Kids, Anime & Manga e muito mais.