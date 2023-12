Após ver a sua ideia para "Star Wars" rejeitada pela Lucasfilm há cerca de uma década, Zack Snyder criou a sua própria saga de ficção científica e avançou com a Netflix: "Rebel Moon" tornou-se uma aposta rara de mais de 160 milhões de dólares em algo novo, numa era em que Hollywood depende cada vez mais de marcas e franquias estabelecidas - conhecidas como "propriedade intelectual" ou "IP".

O realizador que refez um clássico de 'zombies' com "O Renascer dos Mortos", antes de apresentar “300”, “Watchmen” e reformular radicalmente super-heróis em filmes como "Homem de Aço" e "Liga da Justiça", já não vê muitas "IP" em que gostaria de se envolver um dia, mas parou quando chegou ao 007.

"Seria giro ver um James Bond de 20 anos", reconheceu numa entrevista ao The Atlantic.

"As origens humildes de onde vem. Qualquer que seja o trauma de juventude que o faz ser capaz de se tornar James Bond. Tem de existir aí alguma coisa [interessante]", elaborou.

"007: Sem Tempo para Morrer"

Curiosamente, Tom Holland, o atual Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel, chegou a pensar o mesmo e apresentou a ideia por volta de 2018, quando tinha 22 anos, mas foi rejeitado pelo estúdio.

Com o fim da "comissão de serviço" de Daniel Craig com "007: Sem Tempo para Morrer", Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, os produtores da saga, disseram que ainda havia "muito caminho para desbravar" na reinvenção de Bond e só depois se iria pensar em quem será o ator mais indicado.

A dupla de produtores também assumiu que o requisito será um ator com "trinta e poucos" para ser agente secreto com licença para matar Bond nos próximos 10-12 anos.

Os fãs vão especulando e o favorito das casas de apostas continua a ser Aaron Taylor-Johnson, seguido por Henry Cavill, James Norton e Regé-Jean Page.

Numa entrevista, Michael G. Wilson deu uma razão "artística" para a idade: "Tentámos olhar para pessoas mais jovens no passado. Mas tentar visualizar isso não funciona. Lembre-se, Bond já é um veterano. Ele tem alguma experiência. É uma pessoa que passou pelas guerras, por assim dizer. Ele provavelmente esteve no SAS [forças especiais] ou algo do género. Não é um miúdo que que saiu do liceu que se pode trazer e começar. É por isso que funciona para 30 e poucos anos".

Já Barbara Broccoli notou que a maioria dos jovens atores acham que querem ser Bond, mas não percebem totalmente o caderno de encargos à volta do papel masculino mais importante de Hollywood: "Muitas pessoas pensam: ‘Ah, sim, seria divertido fazer um’. Bem, isso não vai funcionar".

Já em abril deste ano, a diretora de casting Debbie McWilliams explicou simplesmente que os atores jovens não têm "gravitas" (no sentido de "peso" ou "personalidade") nem "capacidade mental" para serem o 007.

Ligada à saga desde 1981, a veterana recordou o processo que esteve à volta da última busca até se chegar a Daniel Craig para "007: Casino Royale" (2006).

"Quando começámos, a sensação era um pouco diferente. Vimos muitos atores mais jovens e simplesmente achei que não tinham 'gravitas'. Não tinham a experiência, não tinham a capacidade mental para o fazer, porque não é só papel que estão a assumir, é uma responsabilidade enorme", disse ao Radio Times.

"Portanto, acabámos mais ou menos por abandonar essa ideia e voltar ao planeamento e começámos outra vez", acrescentou.

Daniel Craig foi anunciado como o novo James Bond em outubro de 2005 e tinha 37 anos.

Ser um ator em ascensão, mas não ainda uma estrela de cinema, é outro fator tido em conta no casting, esclareceu Debbie McWilliams.

E recordou a história: "Timothy Dalton era conhecido, mas como um ator das peças de Shakespeare. Pierce [Brosnan] era conhecido, mas era essencialmente da televisão. Roger Moore era conhecido da televisão. O Sean Connery não [era] – ninguém tinha alguma vez ouvido falar dele. Um certo público tinha ouvido falar do Daniel Craig, mas muito mais o tipo de público do cinema independente. Não tinha feito de todo nenhum grande sucesso de bilheteira – imagino que o ‘L4yer Cake - Crime Organizado’ [2004] foi o mais popular, das coisas que fez antes de Bond, mas ele não era um ator muito conhecido".

Não existem datas de produção ou estreia para o próximo filme "007".