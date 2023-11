Zayn Malik, ex-One Direction, e Simone Ashley são dois dos nomes que vão dar voz às personagens do novo filme de animação “10 Lives”, avançou em exclusivo a revista Variety.

O filme será realizado por Chris Jenkins (cineasta que dirigiu a longa-metragem animada “Dia de Surf”) e contará a história de um gato egoísta e mimado que implora por mais uma oportunidade depois de perder a sua última vida. Malik dará voz aos gémeos Cameron e Kirk e Simone Ashley à estudante Rose.

O cantor, que está atualmente a trabalhar no seu próximo álbum com a editora Mercury Records, é também o produtor musical executivo do filme de animação, para o qual criou e supervisionou toda a produção musical.

“Sempre que compus em estúdio foi através da minha perspectiva”, disse Malik à Variety. “Ao criar músicas para o "10 Lives", fui capaz de mergulhar numa narrativa que não era minha e trazer as emoções das personagens para a música, em vez das minhas. Gostei muito de lhes dar vida através da música. É um filme que não é apenas divertido de ver, mas também tem uma mensagem muito bonita para as pessoas de todas as idades", acrescenta o cantor em declarações à publicação norte-americana.

Entre as músicas originais do novo filme de animação, estará um dueto entre Zayn Malik e a atriz Simone Ashley, protagonista da segunda temporada da série Bridgerton.

A dar vida às personagens do filme estão, também, Bill Nighy, Mo Gilligan, Sophie Okonedo, Dylan Llewellyn e Jeremy Swift.