Foi divulgado o teaser trailer de "Astérix & Obélix: O Império do Meio", o quinto filme em imagem real baseado nas personagens criadas por René Goscinny e Albert Uderzo.

Aquela que é uma das maiores produções europeias dos últimos tempos junta grandes estrelas estrelas do cinema francês como Marion Cotillard, Vincent Cassel, Guillaume Canet, Gilles Lellouche e José Garcia, e tem a curiosidade de ser a estreia no cinema do futebolista internacional sueco Zlatan Ibrahimovic, como o legionário romano Caius Antivirus, que entrou no álbum "O Papiro de César" (editado em 2015 por Jean-Yves Ferri e Didier Conrad).

Com um orçamento de 60 milhões de euros e parcialmente filmado na China, a história regressa, como não podia deixar de ser, ao ano 50 a.C, quando a Imperatriz da China é aprisionada após um golpe de estado instigado por Deng Tsin Qin, um príncipe traiçoeiro. Auxiliada por Finalthesis, o mercador fenício, e pelo seu fiel guarda-costas Mai Wei, a única filha da imperatriz, a Princesa Sass-Yi, foge em direção à Gália para pedir o auxílio da dupla de gauleses mais famosa do planeta.

Realizado por Guillaume Canet, que assina o argumento e assume o papel de Astérix, "Astérix & Obélix: O Império do Meio" chega aos cinemas portugueses a 6 de abril de 2023.

TRAILER.