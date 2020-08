Já a atriz de origem dominicana e porto-riquenha interpretou Nina Simone com maquilhagem para escurecer a pele e uma prótese nasal, o que foi muito criticado assim que apareceram as primeiras fotografias oficiais do filme.

Mas o "casting" já tinha sido mal recebido por fãs e membros da família de Nina Simone assim que foi anunciada.

A filha da cantora, Lisa Simone Kelly, chegou a declarar ao New York Times que "a minha mãe foi criada numa altura em que lhe disseram que o seu nariz era muito largo, a sua pele demasiado negra. Em termos de aparência, esta não foi a melhor escolha".

O lançamento do primeiro trailer e poster em março de 2016 aumentou a controvérsia, com acusações particularmente sensíveis de 'blackface' – numa referência aos atores que, em meados do século XIX, pintavam a cara de preto e representavam estereótipos de negros –, alegadamente perpetuando o "branqueamento de Hollywood", quando o trabalho de Nina Simone se centrava na sua identidade física como uma mulher negra nos EUA.

Alvo de ataques pessoais violentos nas redes sociais na época, Zoe Saldana respondeu que se sentia desconfortável por discutir o tema porque não foi criada para ver cor e que a quantidade de comentários negativos que ia receber não era importante.

A resposta é diferente em 2020.

"Devia ter feito tudo o que estava ao meu alcance com a influência que tinha há 10 anos - que era uma influência diferente, mas não deixava de ser uma influência -, devia ter tentado tudo ao meu alcance para que fosse uma mulher negra a interpretar uma mulher negra excecionalmente perfeita", explicou agora a estrela de "Avatar" e "Guardiões da Galáxia" numa entrevista com Steven Canals, co-criador da série "Pose".

"Nós crescemos. É doloroso. Naquela época, pensei que tinha a permissão porque era negra, e sou, mas tratava-se de Nina Simone e a Nina teve uma vida e um percurso que deveria ter sido, e deve ser, honrada até ao detalhe mais específico", reforou.

Dizendo estar muito arrependida, Zoe Saldana defendeu que Nina Simone "merecia mais" e "outra pessoa deveria dar um passo à frente" num novo projeto.

"Só quero que a história dela seja contada e que da forma correta porque ela merece e América merece", defendeu.

A parte em que se fala de "Nina" surge por volta dos 34m27s no vídeo dos bastidores da entrevista que a atriz partilhou nas redes sociais.

