Treze anos após o primeiro filme, "Avatar: o Caminho de Água" está nos cinemas e regressa a Pandora ao encontro de Jake Sully e Neytiri. Nascida completamente da imaginação do realizador James Cameron, a história do amor entre um humano e uma Na'vi continua a ser uma das mais bizarras do cinema.

Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram