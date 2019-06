As transformações físicas drásticas não são exclusivas de Christian Bale ou Jake Gyllenhaal: à custa de muito exercício, Chris Pratt transformou a carreira, passando do cómico trapalhão secundário na série "Parks and Recreation" e de vários filmes à estrela de ação de "Guardiões da Galáxia" e "Mundo Jurássico".

