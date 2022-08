Ao som de "(I've Had) The Time of My Life", Patrick Swayze e Jennifer Grey fizeram magia em "Dirty Dancing: Dança Comigo": o filme foi uma das maiores surpresas de 1987 nos cinemas e tornou-se depois um grande fenómeno nos clubes de vídeos. Os fãs não o esquecem até hoje.

