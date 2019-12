O clássico dos clássicos teve antestreia mundial em Atlanta a 15 de dezembro de 1939: "Gone with the Wind" é o maior sucesso da história do cinema, rendendo na sua época mais do que "Vingadores: Endgame" ou "Avatar". O filme imortalizou Vivien Leigh, Clark Gable e outros atores, mas o que fizeram a seguir?

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.