A estrela de cinema mais famosa do mundo e o dono de uma livraria em crise especializada em guias de viagem, a casa da porta azul com um excêntrico chamado Spike, um grupo inesquecível de amigos e a passagem das estações do ano no bairro de Notting Hill: o encontro perfeito entre Julia Roberts e Hugh Grant já tem 20 anos.

