A fazer recordar a "Leomania" dos tempos de "Titanic", existe uma gigantesca e fervorosa obsessão "millennial" que une os fãs de Timothée Chalamet: após nascer em 2018, quando o jovem ator franco-americano "explodia" nos cinemas com "Chama-me Pelo Teu Nome" e "Lady Bird", a "Chalamania" vai ser testada com "Wonka", onde canta e dança pela primeira vez no grande ecrã.

Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram