Poema de horror, "A Criança Zombie" funciona no abstrato, mas é visceral nas pontuações mais reais e sangrentas. Filmado no crepúsculo, onde Clairvius deambula, e na luz mais alta, onde as raparigas se fixam na quietude, em aborrecimento, cada cena tem aura de ameaça, onde todos os movimentos têm uma toada ritualística e sonâmbula, acompanhadas de uma banda sonora que nos faz lembrar John Carpenter.

O registo "giallo" também nos assalta, com sons guturais no meio da bruma, ajudando a justificar o encantamento de Fanny, perdida de amores e desesperada pela ajuda de forças sobrenaturais.

Bertrand Bonello acabará por cruzar os dois tempos, quando Fanny visita a tia de Mélissa, Katy (Katiana Milfort), uma mambo, sacerdotisa da religião voodoo do Haiti. Com esta sequência, reforça-se de novo o entendimento estereotipado da raça branca para com o voodoo, que não reconhece que não se trata de magia negra, mas de comunhão espiritual entre gerações...

"A Criança Zombie": nos cinemas a 2 de janeiro.

Crítica: Daniel Antero

Trailer: