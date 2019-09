O estilo gráfico arrojado com base documental, não atenua a dor da narrativa de "A Ganha-Pão". O menosprezo, as ofensas e os espancamentos brutais acontecem e enraivecem, pois parecem-nos algo deslocados na magia e inocência da animação.

Para tecer um comentário encorajador, a realizadora Nora Twomey entrelaça uma segunda narrativa, onde um passado místico celebra a cor e se torna um refúgio para a prosperidade e crença num futuro melhor.

Parvana, depois do seu dia na cidade, retorna a casa e conta ao irmão mais novo uma alegoria. Neste conto folclórico, cujo estilo simula animação de recortes com movimentos mais toscos e uma linguagem cómica, um rei elefante aterroriza uma aldeia, roubando as colheitas. Um só rapaz tem então de salvar os seus e enfrentar a criatura de chifres.

Com o seu próprio conto, Parvana irá condensar a sua coragem interior e expandir as forças à família, não desistindo e preenchendo as ruas de Cabul com o seu humor, determinação e espírito positivo. Atrás de si, mãe e irmã mais velha irão lutar pelo seu lugar num clímax poderoso.

De mensagem pungente, mas não gratuita, "A Ganha-Pão" é motivador e alegre na sua contenda. Para um filme de premissa negra e derrotista, saímos do cinema inspirados e crentes na bondade humana.

"A Ganha-Pão": nos cinemas a 5 de setembro.

Crítica: Daniel Antero

