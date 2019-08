A partir desse momento, o mundo abre-se e o jovem transforma-se, rebelando-se contra a sua cidade e as constrições do seu pai. Claramente uma narrativa "springsteeniana".

"Blinded By The Light", mantendo a sua toada honesta e genuína, passa então à busca da catarse de Javed, reunindo várias sequências que criam empatia, na forma como a assunção e interpretação das palavras de Bruce o movem para a ação.

"Flash mobs" “inesperadas” ao som de "Thunder Road"; as letras de "The Promised Land" a serem projetadas nas paredes; um beijo com "Prove It All Night" em "background"; e claro, uma "80´s montage" com uma corrida libertadora, ao som de... "Born to Run".

Nesta ode à escrita de Bruce, Gurinder Chadha procura também explorar a ansiedade sobre o conservadorismo da era Thatcher e como isso se reflete na nossa dimensão. Consegue-o com ligeireza, fazendo Javed e os seus companheiros responderem às ameaças e agressões, através do uso da comédia e do absurdo, substituindo os diálogos de Javed por versos de músicas do cantor norte-americano.

A adulação ao "Boss" é de tal ordem que chega a sufocar "Blinded By The Light", tanto pela repetição da mensagem como pela monotonia... na banda sonora. Mas isto acaba por ser coerente se introduzirmos a informação de que Sarfraz Manzoor, co-argumentista do filme, autor de "Greetings From Bury Park: A Memoir" e figura que gerou a criação da personagem Javed, viu Bruce Springsteen em concerto... 150 vezes.

Essa genuinidade está no filme, onde se sente o impulso adolescente de se cantar a plenos pulmões, acreditando que a música nos move e muda as nossas vidas.

"Blinded By The Light - O Poder Da Música": nos cinemas a 29 de agosto.

Crítica: Daniel Antero

