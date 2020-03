Isso chega para resgatar “'Bora Lá”? Chega, sim. Porque a força dos momentos emotivos arrebata-nos de surpresa. Afinal, este é um conto sobre dois irmãos que, na ausência do pai, se encontraram um no outro.

Gostávamos que a magia fosse mais subjetiva, mas Dan Scanlon (realizador e um dos argumentistas) entendeu que devia carregar este filme com ação. Talvez compensando a falta de carismas dos protagonistas… Talvez piscando o olho a um público saturado pelo segundo “Frozen - O Reino do Gelo”… Talvez evitando que a sua própria história em comum com a de Ian eclipsasse tudo o resto.

Provavelmente, “'Bora Lá” não será um campeão de bilheteiras. Mas é uma aposta segura para os pais que entregam as suas crianças nas mãos da Pixar, certos de que estarão a dar-lhes mais uma lição sobre aquilo que verdadeiramente importa.

"'Bora Lá": nos cinemas a 5 de março.

Crítica: Filipa Moreno

Veja mais no blog de Filipa Moreno