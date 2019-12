"Jexi" é como uma versão comercial, satírica, linguaruda e brejeira de "Uma História de Amor" (Spike Jonze), onde Phil (Adam Devine), um jovem viciado no seu telemóvel, isolado de amizades e vida amorosa, cria uma relação com o seu novo "smartphone". Este vem com uma assistente virtual possessiva e descarada, que, com acesso a todos os seus dados na "cloud", anuncia que vai melhorar a sua vida.

Como uma "life coach" de tom monocórdico, que reúne em si a atitude de todos os "trolls" da internet, a actriz Rose Byrne dá a voz a Jexi, uma variante da Siri, que assim que tem acesso a todas as suas "passwords", começa a controlar os cartões de crédito de Phil, refeições, hábitos e faz comentários embaraçosos em alta-voz no meio de reuniões profissionais. Para gradualmente, já depois de fazer com que tenha encontros com Cate (Alexandra Shipp), começar, de forma inexplicável, a apaixonar-se por ele. E quando isso acontece, os "bugs" do sistema operativo vêm ao de cima e o ciúme substitui a lógica.

Esta descrição quase faz parecer que "Jexi" é um "thriller" ou filme de horror. Mas, na verdade, é uma comédia falhada, com lugares comuns do universo "millennial", como a linguagem que já nos soa datada ou o "background" social de São Francisco, repleto de "hipsters" ou "wannabes" de CEOs, viciados da era digital.