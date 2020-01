Estes são os heróis de Jojo (Roman Griffin Davis, numa das melhores interpretações infantis dos últimos anos), um menino de dez anos que absorve toda a informação debitada pela propaganda e está desesperado por provar a sua masculinidade e ser aceite pelos seus pares no campo de treino.

Felizmente, a sua ingenuidade é tão grande como o seu coração, e a influência de Rosie (Scarlett Johansson), a sua mãe anti-nazi, e de Elsa (Thomasin McKenzie), a adolescente judia que se esconde no sótão, fazem com que Jojo comece a ver para lá da névoa da propaganda.

Enquanto a personagem de Elsa representa a resiliência da humanidade, Rosie é a poesia e a imaginação que alimentam a ideia romântica de um mundo melhor. Dança e luta, vive intensamente. Numa das cenas mais comoventes deste filme, suja-se de cinzas para fazer uma barba e imita o pai ausente de Jojo, interpretando um diálogo que vai da fúria à ternura.

Percebemos que a resistência de Rosei tem fraturas e a crença de todos os dias é por si forjada. É o exemplo máximo da aura bucólica que exalta os prazeres da vida e procura emergir debaixo do formalismo e dos comportamentos cerimoniais. Isto sente-se por todo o filme, onde as cores são saturadas, os fatos elegantes e aprumados, os rostos maquilhados, as ruas incólumes. Todos se apresentam com brio e pompa. Seja para receberem o Führer ou para estarem bonitos no dia da sua morte.

O realizador Taika Waititi estica a corda, iludindo-nos com humor, provocando-nos conforto, aludindo com esperança, para depois entrelaçar o embuste com a tragédia sentirmos o chão a fugir-nos dos pés. Mel Brooks disse uma vez: "Se conseguires reduzir Hitler a algo risível, ganhas." Waititi não esquece o custo dessa vitória e nos seus filmes, as gargalhadas nunca são de graça...

"Jojo Rabbit": nos cinemas a 23 de janeiro.

Crítica: Daniel Antero