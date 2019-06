Aqui, o "king pin" é Morgan Freeman, o "big-shot" por quem nutrimos simpatia, mas é implacável ao mais ínfimo olhar de desconfiança. Brendan Fraser é um vilão com cecear divertido e um apreço inestimável por comprimidos. Famke Janssen é a "femme fatale" de Travolta e, como Lauren Bacall nos clássicos filmes de Humphrey Bogart, tem muitos segredos por revelar.

De registo fotográfico lânguido e esfumaçado, onde as cores sensuais e o som do saxofone pintam o melhor de cada ato, "Segredos do Passado" é uma história de redenção, com criminosos obscuros e filhas há muito perdidas.

Prometedor no início, com o assumir dos clichés do género e respeitador da tradição, perde-se no mistério e na resolução do crime, entrelaçando-se numa salganhada arrependida até ao final. Embora tenha a atmosfera devida, nunca compõe o suspense e a previsibilidade acaba por revelar um argumento denso e cansado, que não faz justiça à qualidade dos seus atores.

Ainda assim, está em preparação a sequela, "The Lost Rose".

"Segredos do Passado": nos cinemas a 30 de maio.

Crítica: Daniel Antero

Saiba mais no site Cinemic.

Trailer: