Ela é Rose-Lynn, tem dois filhos, saiu da prisão há pouco tempo e não tem propriamente muita capacidade de persistência. Tem sonhos, mas quer atingi-los já e de preferência em Nashville, capital da música country. Só que com a agrura das mãos que tocam os “três acordes e a verdade” - mantra que Rose-Lynn tem tatuado no braço - Tom Harper e a argumentista Nicole Taylor têm outros planos.

Com uma história esquemática, modelo tipificado de uma balada country onde a família e o trabalho andam sempre de costas voltadas com o sonho do estrelato, "Wild Rose" é cíclico e carimba a culpa na voz e acções de Rose-Lynn. Sempre que a conquista se avista, Rose encurta caminho com comportamentos destrutivos e atitudes orgulhosas, renegando os filhos e a mãe, (Julie Walters, que claramente em mais nova teria agarrado este papel).

A apoiar a dicotomia dos dois mundos está a direção de fotografia de George Steel, que distingue a luz do palco com a do asfalto, mesmo que Rose-Lynn fantasie e tente sempre unir as duas realidades, ainda que isso a leve a uma bifurcação onde terá de julgar os conselhos que Marion e o radialista da BBC Bob Harris têm para ela: aprender a ter responsabilidade sem perder a esperança e usar o talento da sua voz, mas com algo a dizer.

A alusão a um final saído de um conto de fadas está na trajectória neste melodrama que nos soa a "biopic", mas com a realidade e a responsabilidade sempre a pesar, sabemos que algo terá de ser sacrificado...

"Wild Rose - Rosa Selvagem": nos cinemas a 20 de fevereiro.

Crítica: Daniel Antero