"1 Casa, 2 Portões" é o novo single de Filipe Karlsson e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O tema contou com a colaboração de Pedro Teixeira da Mota na letra, música e vídeo e estreou-se durante a emissão deste domingo, dia 5 de novembro, do "watch.tm".

"1 Casa, 2 Portões" fará parte do alinhamento do primeiro álbum de Filipe Karlsson, com lançamento previsto para 2024.

"A colaboração com surgiu de forma totalmente espontânea. Um dia o Pedro veio visitar o pessoal ao estúdio, e calhou eu estar de volta desta canção. O clique colaborativo foi natural, e a essa primeira visita acabaram por se seguir muitas mais, onde trabalhámos esta produção a meias", explica Filipe Karlsson.

A 24 de novembro, Filipe Karlsson irá atuar no Super Bock em Stock, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.