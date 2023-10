Na próxima sexta-feira, dia 27, chega "1989 (Taylor’s Version)", regravação do álbum de Taylor Swift editado originalmente em 2014 e que inclui alguns dos maiores sucessos da artista norte-americana, como “Shake It Off”, “Blank Space”, “Wildest Dreams” e “Bad Blood”.

Para antecipar o lançamento, a cantora lançou um site que permite que os fãs criem a capa do álbum com fotos suas. Para criar a sua "versão" de "1989", os seguidores da artista têm apenas de carregar uma imagem na plataforma.

Crie aqui a capa do álbum.

"1989 (Taylor’s Version)" é o quarto lançamento de Taylor Swift de uma série de álbuns regravados, projeto que começou em 2021 com "Fearless (Taylor’s Version)" e "Red (Taylor’s Version)", aos quais se sucedeu, este ano, "Speak Now (Taylor’s Version)", que se estreou em julho no top 20 de vendas português.

Taylor Swift encontra-se de momento em digressão pelo mundo com a “Eras Tour”, que vai passar por Portugal no próximo ano, a 24 e 25 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa. Esta digressão foi registada no filme-concerto “Taylor Swift: The Eras Tour”.

Alinhamento de 1989 (Taylor’s Version)

1. "Welcome to New York (Taylor’s Version)"

2. "Blank Space (Taylor’s Version)"

3. "Style (Taylor’s Version)"

4. "Out of the Woods (Taylor’s Version)"

5. "All You Had to Do Was Stay (Taylor’s Version)"

6. "Shake It Off (Taylor’s Version)"

7. "I Wish You Would (Taylor’s Version)"

8. "Bad Blood (Taylor’s Version)"

9. "Wildest Dreams (Taylor’s Version)"

10. "How You Get the Girl (Taylor’s Version)"

11. "This Love (Taylor’s Version)"

12. "I Know Places (Taylor’s Version)"

13. "Clean (Taylor’s Version)"

14. "Wonderland (Taylor’s Version)"

15. "You Are in Love (Taylor’s Version)"

16. "New Romantics (Taylor’s Version)"

17. "Slut! (Taylor’s Version)" (From the Vault)

18. "Say Don’t Go (Taylor’s Version)" (From the Vault)

19. "Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version)" (From the Vault)

20. "Suburban Legends (Taylor’s Version)" (From the Vault)

21. "Is It Over Now? (Taylor’s Version)" (From the Vault)