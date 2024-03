Em comunicado, o município indicou que o espetáculo, que se realiza, a partir das 22h00, na Praça do Giraldo, considerada a ‘sala de visitas’ da cidade, inclui, além de Sérgio Godinho, as atuações dos grupos Vozes de Abril e Cantares de Évora.

“Além de ser um nome grande da música portuguesa, Sérgio Godinho é, reconhecidamente, um cantautor umbilicalmente ligado à revolução”, assinalou a autarquia.

Neste espetáculo, continuou, o músico subirá ao palco acompanhado pelo grupo Os Assessores.

À meia-noite, depois das atuações das Vozes de Abril e de Sérgio Godinho e Os Assessores, vai cantar-se “Grândola Vila Morena”, de Zeca Afonso, com a participação do grupo Cantares de Évora, seguindo-se um espetáculo pirotécnico, de acordo com a câmara.

As celebrações prosseguem na Sociedade Joaquim António de Aguiar, às 00h30, com concerto e atuação de DJ’s.

Já a manhã do dia 25 de abril está reservada para atividades desportivas com demonstrações e prática de várias modalidades.

Também estão incluídos no programa comemorativo os festejos do 175.º aniversário da Sociedade Harmonia Eborense (SHE), no dia 23 de abril, às 21h30, igualmente na Praça de Giraldo, e a Feira do Livro, entre os dias 12 e 21 do mesmo mês, no Largo Conde de Vila Flor, junto ao Templo Romano.

Segundo a câmara municipal, “um vasto programa para assinalar os 50 anos do 25 de Abril” está a ser preparado por este município juntamente com “um grande número de associações culturais e outras entidades da sociedade civil”.

Música, exposições, cinema, teatro, dança e outras manifestações artísticas vão marcar, ao longo deste ano, as comemorações de meio século da Revolução dos Cravos, cujo programa completo, afiançou a autarquia, será anunciado em breve.