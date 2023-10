Taylor Swift bateu o seu próprio recorde com o lançamento de "1989 (Taylor’s Version)", que chegou na passada sexta-feira, dia 27 de outubro.

A nova regravação do álbum, que conta com 21 temas, fez história no Spotify ao tornar-se no álbum com mais reproduções em 24 horas. "Ela conseguiu fazê-lo novamente", celebrou o serviço de streaming nas redes sociais, relembrando que a artista norte-americana já tinha conquistado o recorde em 2022 com "Midnights".

Para já, a plataforma ainda não divulgou os dados, mas adiantou que "1989 (Taylor’s Version)" registou mais de cinco mil milhões de streams no dia de estreia.

Mas a era de recordes de Taylor Swift não se fica por aqui. O Spotify também confirmou que, com a nova regravação, a "loirinha" se tornou na artista mais ouvida num único dia.

"1989 (Taylor’s Version)" é o quarto lançamento de Taylor Swift de uma série de álbuns regravados, projeto que começou em 2021 com "Fearless (Taylor’s Version)" e "Red (Taylor’s Version)", aos quais se sucedeu, este ano, "Speak Now (Taylor’s Version)", que se estreou em julho no top 20 de vendas português.

A regravação do célebre disco editado originalmente em 2014 inclui alguns dos maiores sucessos da artista norte-americana, como “Shake It Off”, “Blank Space”, “Wildest Dreams” e “Bad Blood”. Há nove anos, o álbum da norte-americana estreou-se no terceiro lugar top nacional de venda e, em 2016, foi premiado com o Grammy de Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal.

Além de novas versões das 16 canções que faziam parte do alinhamento original, "1989 (Taylor’s Version)" inclui ainda cinco canções inéditas "From the Vault". Os novos temas - “Slut!”, “Say Don’t Go”, “Now That We Don’t Talk”, “Suburban Legends” e “Is It Over Now?” - eram os mais aguardados pelos fãs da artista que se estreia em Portugal em 2024.

Da nova versão, já eram conhecidas as canções “Wildest Dreams (Taylor’s Version)” e “This Love (Taylor’s Version)”.