Mais de cinco anos depois, Rihanna voltou aos palcos e trouxe consigo todos os sucessos. A cantora de Barbados atuou na madrugada deste domingo para segunda-feira, de 12 para 13 de fevereiro, no intervalo do Super Bowl.

A final da Liga Nacional de Futebol Americano aconteceu no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, nos Estados Unidos, e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em todo o mundo. No Twitter, apesar dos elogios, muitos dos fãs confessaram que esperavam um regresso mais surpreendente.

Em apenas 13 minutos, a artista provou porque é que continua a ser aclamada com uma das maiores estrelas da música pop, apesar de não editar nenhum álbum desde 2016. Com um espetáculo preparado ao segundo, Rihanna recordou os principais sucessos da sua carreira.

Além das canções e coreografias, a barriga de Rihanna deu que falar nas redes sociais, alimentando especulações de uma possível gravidez. No final do espetáculo, os representantes da artista confirmaram ao Hollywood Reporter que a cantora está grávida.

Vestida de vermelho, a artista arrancou a atuação num palco suspenso no centro do estádio e ao som de "Bitch Better Have My Money" - apesar as muitas apostas online, a cantora não abriu o espetáculo com "Don't Stop The Music", tema que ficou de fora do alinhamento. Seguiu-se "Where Have You Been”, single do álbum "Talk That Talk" (2011).

Com um espetáculo de fogo de artificio a colocar os olhos do público no céu, Rihanna continuou o desfile de sucessos com "Only Girl (In The World)" e "We Found Love", temas que foram cantados a uma só voz (e com considerável eco) pelo público que encheu o State Farm Stadium - Adele, Billie Eilish, Jay-Z, Paul McCartney, Cara Delevingne ou Bradley Cooper foram algumas das estrelas que marcaram presença na final da Liga Nacional de Futebol Americano.

Já em 'terra', no centro do estádio, Rihanna e os seus bailarinos apresentaram a primeira coreografia completa em "Rude Boy". Sem pausas, a festa frenética e intensa continuou com "Work", "Wild Thoughts","Pour It Up", de 2012, "All Of The Lights" e "Run This Town".

Para o final, Rihanna guardou mais dois dos grandes sucessos da sua carreira: "Umbrella", de 2007, e "Diamonds", de 2012, garantiram um final apoteótico.

Ao longo de 13 minutos (que passaram a voar), a artista recordou alguns dos maiores sucessos da sua carreira e teve ainda tempo para retocar a maquilhagem e, assim, promover a sua marca.Nas redes sociais, as opiniões dividiram-se - apesar da entrega de Rihanna, o espetáculo não superou as expectativas de muitos espectadores.

Veja os vídeos:

Leia algumas das reações:

SETLIST:

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl (In The World)

We Found Love

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Pour It Up

All Of The Lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds