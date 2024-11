Feid anunciou esta terça-feira, dia 26 de novembro, as datas da sua nova digressão na Europa. Em 2025, o cantor colombiano vai atuar no Porto e em Lisboa.

A 18 de março, o artista, conhecido por temas como "Luna", "Perro Negro", "Brickell" ou "Sorry 4 That Much", vai subir ao palco do Coliseu do Porto. Já no dia 20 de março, Feid promete fazer a festa no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Produzida pela Live Nation, a digressão "Europe Fastest" terá início em Estocolmo, Suécia, no dia 3 de março no Annexet, passando depois pela Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Suíça, Portugal, Áustria e Itália, antes de terminar em Londres, Reino Unido, no Eventim Apollo, a 31 de março.

Os bilhetes estarão disponíveis a partir da pré-venda do artista, que começa na quarta-feira, dia 27 de novembro. Já pré-venda exclusiva FNAC arranca na quinta-feira, às 09h00, antes da venda geral que terá início na sexta-feira, 29 de novembro, às 9h00.

"Feid é uma força imparável. Com mais de 17,6 mil milhões de streams e atingindo a sexta posição de artista global apenas no Spotify, a sua música ressoa com públicos em todo o mundo", frisa a Live Nation em comunicado.