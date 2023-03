Segundo o Daily Mail, no documentário, o vocalista revela que todos os membros já pensarem em sair do grupo. "Já pensei sair dos U2, todos pensámos", confessa o músico em "Bono e The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman".

"Foi por instinto, para questionarmos se devíamos continuar e [percebermos] o que exigem os U2 dos seus quatro membros", explicou Bono, acrescentando que continuou no projeto "por querer escrever canções que ainda não gravámos". "Andamos a perseguir esse objetivo", remata.

“Bono e The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman” foi realizado por Morgan Neville e é uma viagem ao passado dos U2. Estreia-se no Dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, o mesmo dia em que a banda lança “Songs of Surrender”, uma coleção de 40 canções icónicas que foram reimaginadas e regravadas.

O documentário mostra a ideia por detrás da reinvenção destas canções e a génese do questionamento que assombrou os artistas, que formaram os U2 em 1976.

Veja o trailer: