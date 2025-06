Ricardo Araújo Pereira será uma das principais atrações da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) este ano, que acontece entre 30 de julho e 3 de agosto, no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Além do humorista português, outros destaques internacionais da programação oficial da Flip 2025 são as escritoras mexicanas Cristina Rivera Garza e Dahlia de la Cerda, a espanhola Rosa Montero, a chilena Alia Trabucco Zerán e as argentinas Dolores Reyes e María Negroni.

A lista final dos 14 escritores internacionais convidados para a 23.ª edição da Flip, um dos principais eventos literários do Brasil, foi anunciada terça-feira pela organização do evento que neste ano homenageia o poeta Paulo Leminski.

A lista de convidadas demonstrou que o evento terá forte presença não só da América Latina, mas também de mulheres e autoras que se destacam pelas suas lutas e seus trabalhos com temáticas feministas.

Isso porque, além das cinco escritoras latino-americanas, a lista inclui as autoras brasileiras Lilia Guerra, Giovana Madalosso, Lilian Sais e Alice Ruiz, viúva de Paulo Leminski.

Também estarão presentes a francesa Neige Sinno e surinamesa Astrid Roemer, que se destacou pelos trabalhos com temas feministas.

Entre os estrangeiros convidados para a Flip deste ano estão a autora sueca de banda desenhada Liv Strömquist, o romancista italiano Sandro Veronesi e o ‘rapper’ Gaël Faye.

Uma das aparições mais esperadas é a do historiador israelita Ilan Pappé, diretor do Centro Europeu para os Estudos Palestinianos da Universidade de Exeter, no Reino Unido, onde dá aulas desde 2007.

Outro dos debates mais aguardados vai ter como palestrante principal a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva.

A abertura do evento será feita pelo cantor e compositor brasileiro Arnaldo Antunes, apontado por críticos do Brasil como espécie de herdeiro de Leminski.