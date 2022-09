Carolina Deslandes revelou esta quinta-feira, dia 15 de setembro, a canção "Vai Lá". O single, que sucede a "Paz", fará parte do próximo álbum da artista ("Caos"), a ser editado nos próximos meses.

"É o segundo single do meu disco 'Caos' e espero que nos encontremos na confusão com o mesmo amor com que nos encontrámos em 'Casa'", frisou a artista nas redes sociais.

OUÇA AQUI \

A canção conta com um videoclipe, que já se encontra disponível no Youtube - veja aqui.