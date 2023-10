A residência artística de Adele está a chegar ao fim.

Antes do último fim de semana de concertos no Caesars Palace, em Las Vegas, a cantora britânica usou as redes sociais para se despedir e refeltir sobre os vários meses em que esteve em palco.

"Estes concertos mudaram a minha vida", confessa a artista no texto partilhado no Instagram esta sexta-feira, dia 20 de outubro. "Precisava desesperadamente de me voltar a apaixonar por atuar ao vivo e consegui. Precisava de me voltar a ligar com as minhas canções e lembrar-me o que elas significam para mim e consegui!", revela.

No texto, a cantora sublinha que o último ano foi uma "experiência verdadeiramente extraordinária" que "nunca esquecerá".

"É uma loucura como um concerto cheio de canções tristes pode ser alegre. Senti muito e aprendi muito mim e sobre vocês. Humanizou tudo o que achava assustador. Mas principalmente, isto fez-me perceber o quanto gosto de estar em palco", escreveu Adele.

"Vamos a uma última vez antes de me tornar uma 'showgirl' para sempre", brincou. "Adoro-vos e vejo-vos do outro lado em breve", adiantou, levantando pistas sobre o regresso aos palcos.