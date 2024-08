No último ano, o vocalista do grupo Rammstein, Till Lindemann, foi acusado por várias mulheres de abuso sexual depois de concertos, confirmou o Ministério Público de Berlim em junho de 2023. O cantor negou todas as acusações.

Ao mesmo tempo que o vocalista enfrentava processos em tribunal, a banda continuava a sua digressão, que contou com 135 concertos. Os Rammstein terminaram recentemente a "Europe Stadium Tour" e Till Lindemann prepara-se para arrancar com os espetáculos do seu projeto a solo.

Nas redes sociais, o grupo agradeceu o apoio dos fãs, lembrando os processos que o vocalista tem enfrentado. "Queremos agradecer profundamente a todos os nossos fãs, amigos e público dos nossos concertos", escreveram os alemães no comunicado partilhado no Instagram. "Obrigado pelo vosso carinho e apoio nesta digressão de 2024", agradecem os alemãs, acrescentando que "cada concerto foi uma cura".

Na nota, os Rammstein lembram que têm lidado "com as acusações feitas contra a banda desde o verão passado". "Levamos este debate muito a sério, mesmo que grande parte dele seja infundado e extremamente exagerado. É um processo interno que nos acompanhará por muito tempo. Cada um de nós fará isso à sua maneira e lidará com isso de diferentes formas", frisam os músicos.

"Esta enorme digressão de estádios, com este grande espetáculo e palco extraordinário, chegou ao fim depois de 135 concertos em cinco e seis milhões de fãs. Isto não é Rammstein. Não somos nós. Não são vocês. O caminho continua... 'Adieu, goodbye, auf wiedersehen' [adeus]'", remata a banda alemã.