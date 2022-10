No concerto de apresentação de “Cantar Carneiros”, Agir vai receber Bárbara Tinoco, Milhanas, Tainá e a atriz Isabel Ruth, que participaram no seu novo disco.

Segundo a promotora, "este concerto será um espectáculo único em que as onze músicas do disco serão tocadas na sua formação original com a banda completa, acompanhada por sopros e cordas": "Trata-se de um espectáculo mais intimista, um registo no qual é raro ouvir Agir, e será a oportunidade para o artista contar as histórias por detrás das canções do novo disco".

25 de outubro, São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa

1ª PLATEIA

22,00€

2ª PLATEIA

16,00€

1 BALCÃO

22,00€

CAMAROTES CENTRAIS

*ESGOTADO*

FRISAS

16,00€

Camarotes de 1ª Laterais

13,00€

Camarotes de 2ª Laterais

11,00€

2º BALCÃO

13,00€