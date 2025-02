Depois de ter editado "Imperfeito V2, em novembro de 2024, Agir está de volta com um novo EP. "CCD - Chove Cá Dentro" foi lançado esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O projeto conta com três canções. A produção dos temas. A produção é novamente uma colaboração com Holympo e Bella Saint.

"Num ambiente envolvente e mais maduro, 'CCD 'é o tipo de sonoridade perfeita para ouvir em casa ou no carro, com a chuva lá fora a bater no vidro", destaca a Sony Music em Comunicado.

Os três temas são acompanhados de três vídeos que "exploram os contrastes do fogo e da chuva" - veja aqui.