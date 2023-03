A cantora Mimicat, com a música “Ai Coração”, venceu o Festival da Canção e vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, previsto para maio em Liverpool, Reino Unido. Depois da vitória, o tema conquistou as redes sociais e tem inspirados vários vídeos no TikTok.

Na plataforma, vários utilizadores usam os versos da canção para descrever alguns dos problemas da atualidade, como o aumento dos preços dos bens essenciais ou a crise na habitação, e do dia a dia.

Veja alguns dos vídeos: