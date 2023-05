De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.com, especializado no concurso, este ano, Portugal está longe de ser dado como potencial vencedor, mas tem conquistado pontos. Esta quinta-feira, dia 11 de maio, "Ai Coração" ocupa o 20.º lugar nas casas de apostas online.

Em conversa com o SAPO Mag, Mimicat confessou que não acompanha as previsões das casas de apostas. "Não ligo nenhuma, a malta diz-me: 'olha, as apostas estão assim e estão assado' (...) As pessoas obrigam-me a ver, por mim não vou lá ver. Não tenho interesse", conta.

"Não ligo a isso, não me influencia", acrescenta.

Veja a entrevista:

Este ano, participam 37 países no Festival Eurovisão da Canção, mas à final só chegam 26: os dez escolhidos na terça-feira, dez que serão selecionados esta quinta-feira, na segunda semifinal, os chamados ‘Big Five’ (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e o país anfitrião (que este ano deveria ser a Ucrânia, por ter vencido no ano passado).

Os ‘Big Five’ e o país anfitrião têm sempre entrada direta na final.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2022, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Saudade, saudade”, de Maro, que alcançou o 9.º lugar no concurso. A Ucrânia venceu com “Stefania”, da Kalush Orchestra.

A vitória da Ucrânia deveu-se essencialmente à votação popular. O país, que tinha sido invadido pela Rússia meses antes, obteve um total de 631 votos, 439 deles dados pelo voto do público.