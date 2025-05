Em declarações à Lusa, os guitarristas André Ramos e Luís Fialho disseram que este é “um álbum de afirmação” do duo e, ao mesmo tempo, representa uma “viragem” na sua carreira.

Os músicos tocam juntos desde 2018, quando um acaso os pôs no mesmo palco, no Algarve, de onde são originários.

“Logo notámos cumplicidades musicais, tocávamos no mesmo registo, tínhamos interesses comuns e começámos a tocar, também, pela insistência de amigos”, disse André Ramos.

Anteriormente, o duo tinha gravado um álbum “para amigos” com versões próprias de composições de Paco de Lucia, fados, e de canções pop de Sting e Michael Jackson.

“Reencontro” é constituído por oito temas, cinco de autoria de André Ramos e os restantes de Luís Fialho, e conta com as participações de Pedro Joia (guitarra), que apontam como “um expoente na guitarra” e que admiram, Ivo Martins (percussão), Ricardo J. Martins (guitarra portuguesa), João Frade (acordeão) e Rosa Escobar (viola d’arco), que tem investigado sobre a tradição musical flamenca.

Questionados sobre o processo de composição, os dois músicos afirmaram que acontece quando estudam ou estão a praticar. "Surge um acorde que gostamos e começamos a trabalhar”, disse André Ramos à Lusa.

“Sentar para compor, nunca dá. A inspiração surge depois de termos praticado ou estudado”, disse por seu lado Luís Fialho.

Sobre as suas composições afirmaram que refletem “as muitas influências musicais, fundamentalmente latinas”, que recebem, nomeadamente Bossa Nova, Flamenco e Jazz, definindo o seu estilo como “música de fusão”.

Luís Fialho iniciou-se no estudo da guitarra com o pai, músico amador. Mais tarde estudou guitarra no Conservatório de Faro, e depois foi “aprofundando o estudo de flamenco”. Estudou contrabaixo na Academia dos Amadores de Música e Harmonia de Jazz com o músico José Eduardo.

Nos anos 1980 fez parte da banda Opinião Pública, na década seguinte, da formação original dos Entre Aspas. Nos últimos anos, Luís Fialho passou pelos projetos Amar Guitarra e Cool Manouche.

André Ramos afirma-se “autodidata na guitarra”, tendo estudado contrabaixo no Conservatório de Faro.

A música “Reencontro”, de André Ramos, com participação de Pedro Joia, abre o álbum, que inclui, entre outros temas, “Bossa Raiana”, também de Ramos, “Dylna Leny”, de Luís Fialho, com a participação de João Frade, e “Rumbassa”, de Ramos, com a participação de Ivo Martins.