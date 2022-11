De Alexandre Delgado consta a suite “O Doido e a Morte”, de Andreia Pinto Correia, “Paisagens do Pleistoceno”, de Anne Victorino d’Almeida, “Três Poemas e um Violoncelo, Urgentemente”, de Luís Tinoco, “Rei Jorge I, visto no telescópio de Schiaparelli, navegando com a sua barcaça nos canais marcianos”, e de Carlos Marecos, “Five for Two”.

“Places I Go in my Sleep” de Katharine Rawdon, e “Lyrebird”, de Ivan Moody, fazem também parte do alinhamento.

A edição do álbum anuncia uma nova discográfica portuguesa, a Neper Música, “dedicada à gravação e promoção da música escrita, em todo o mundo. Uma forma de arte - continua...”, segundo nota enviada à agência Lusa.