Seu Jorge e Coldplay juntos? Parece improvável, mas aconteceu. Na passada sexta-feira, dia 10 de março, a banda liderada por Chris Martin atuou no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e convidou o artista brasileiro para um momento especial.

Em palco, Seu Jorge e o grupo britânico interpretaram o tema "‘Amiga da Minha Mulher" e o vocalista da banda arriscou alguns versos em português.

O concerto dos Coldplay no Estádio do Morumbi, em São Paulo, foi o primeiro de uma série de 11 espetáculos no Brasil.

Veja o vídeo: