Esta sexta-feira, dia 7 de julho, a estrela norte-americana subiu ao Palco NOS, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, e garantiu uma grande festa às mais de 55 mil pessoas que encheram o festival.

A história de Lizzo - que pode ser vista no documentário “Love, Lizzo”, da HBO Max - já é longa, apesar dos sucessos serem mais recentes. Melissa Jefferson (nome de baptismo) é rapper, cantora, compositora, dançarina, flautista e até CEO e ao longo de mais de 10 anos explorou o mundo do rapper, até se tornar numa super estrela pop mundial (com quatro Grammys em casa).

Toda a experiência acumulada reflete-se na segurança de Lizzo em palco. Pouco antes 21h00, a artista norte-americana subiu ao Palco NOS para assumir o controlo da festa.

créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

Canções pop, com eletrónica pelo meio, R&B ou disco, são a base para todo o espetáculo - no sentido mais completo da palavra. Tema após temas, o público e a artista pareciam recarregar energias e a celebração foi total.

No arranque do concerto, um coração gigante apareceu no fundo do palco, com várias frases sobre amor: "São canções de amor. Amor próprio. Amor pela família e pelos amigos (,,.) Amor é tudo o que o mundo precisa para ser um lugar melhor". E, durante o concerto de Lizzo no NOS Alive, foi o amor e a alegria que reinou.

A festa começou com hits e ninguém conseguiu ficar de fora da pista de dança."Juice”, “2 Be Loved (Am I Ready)”, “Soulmate”, “Grrrls” e “Boys” abriram a noite e foram celebrados com euforia.

Veja as fotos do concerto:

Além dos sucessos da sua carreira, a artista surpreendeu ao cantar “Yellow”, dos Coldplay, e, claro, tocou flauta transversal - é sempre um dos momentos mais aplaudidos.

Sempre próxima do público, Lizzo prestou atenção aos cartazes dos fãs e fez questão de realizar alguns dos desejos. Depois de cantar os parabéns a uma fã, a artista aceitou tirar um fotografia para a rede social BeReal com o smartphones de uma festivaleira. "Aqui em Portugal não atiram telemóveis para o palco, pois não?", brincou.

Para o final, Lizzo guardou “About Damn Time” e os corpos soltaram-se para danças ao ritmo do seu maior sucesso - “Tutututu mexe o tutu”, como cantam as Tayti.

No NOS Alive, Lizzo provou que é a rainha da festa, fazendo que todos se sentissem em 'casa' e bem recebidos. E "ponto final", tal como disse a cantora várias vezes ao longo da noite.