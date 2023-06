No passado sábado, dia 24 de junho, Ana Castela não conteve as lágrimas durante o concerto na 10.ª edição do Festival da Mandioca, em Lagarto (Brasil). Antes de subir a palco, nos bastidores, um grupo de fãs e a equipa de segurança desentenderam-se, adianta o site PopLine.

De acordo com a imprensa brasileira, Gustinho Ribeiro, marido da presidente da localidade, e sua filha estiveram envolvidos na discussão. “Aqui quem manda sou eu”, terá dito o Deputado Federal.

Segundo informações avançadas pelo jornalista Leo Dias, o político terá "trocado pontapés e murros com os seguranças de Ana Castela".

Em nota envida pelo município, a equipa da artista brasileira confirmou que Ana Castela teve de ser escoltada pelas autoridades até ao palco.

Veja o vídeo: