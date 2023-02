A pouco mais de três meses do regresso do North Festival, a organização anunciou os primeiros nomes que vão atuar no segundo dia do evento.

No dia 27 de maio, Ana Castela, uma das artistas brasileiras mais ouvidas do Brasil no Spotify e conhecida por temas como "Pipoco”, “Roça em Mim” e “Boiadeira", e Gustavo Mioto, autor de êxitos como “Com ou Sem Mim”, “Eu gosto assim” ou “Apaga a Luz”, vão atuar no festival.

Em comunicado, a Vibes & Beats, promotora do evento, adianta que irá anunciar "brevemente, os restantes nomes que integrarão o cartaz da noite de sábado, dia em que os ritmos quentes e as boas vibrações sobem ao palco com vista privilegiada para o rio Douro".