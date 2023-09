As Anavitória arrancaram a nova digressão europeia com dois concertos em Portugal. No passado dia 1 de setembro, a dupla atuou na Casa da Música, no Porto, e este domingo, 3 de setembro, as cantoras subiram ao palco do Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

Nos concertos, a artistas brasileiras recordaram temas de toda a carreira. "Trevo", o maior sucesso das Anavitória em Portugal, "Ai Amor", "Porque Eu Te Amo", "Calendário", "Partilhar" (com Rubel), "Pupila" (com Vítor Kley) ou "Agora Quero Ir" são alguns dos que fizeram parte dos alinhamentos.

No concerto em Lisboa, durante a canção "Partilhar" - colaboração entre a dupla e o cantor Rubel -, uma fã pediu a namorada em casamento. A resposta foi afirmativa e o público celebrou o momento. "Que coisa maravilhosa, muito amor para vocês", desejaram as cantoras.

"Num concerto nosso, uma vez, acontecerem seis pedidos de casamento", contou o duo.

Depois da passagem em Portugal, Ana Caetano e Vitória Falcão seguem viagem para Milão. Nas próximas semanas, vão atuar em Genebra, Paris, Bruxelas, Londres, Nova Iorque, Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, Orlando e Fort Lauderdale.