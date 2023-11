O excêntrico artista anunciou esta terça-feira (14) que pretende apresentar antes do final da semana "New Blue Sun", que descreveu como "um álbum inteiramente instrumental focado em instrumentos de sopro".

"Tenho interesse em instrumentos de sopro há muito tempo, então para mim foi uma progressão natural dedicar-me às flautas", disse André. "Simplesmente gosto de brincar com os instrumentos e tenho uma inclinação principalmente para os de sopro", acrescentou.

O artista cita influências como Pharoah Sanders, Alice Coltrane e o versátil Brian Eno como inspiração para o seu novo trabalho. "Na minha opinião, realmente gostaria de fazer um álbum de rap", contou.

Durante anos, o artista, que lançou o seu último álbum em 2006, mas com os Outkast, tem sido visto em todo o mundo com as suas flautas, criando uma espécie de jogo de "Onde está Wally?" para os fãs.

Durante quase duas décadas, os fãs do Outkast, dupla que explodiu nos anos 2000 com sucessos como "Hey Ya!", pediram um álbum a solo de André 3000. E na sexta-feira, terão o seu desejo realizado.

Nascido e criado como André Lauren Benjamin na cidade de Atlanta, estado da Geórgia, um centro do rap nos Estados Unidos, o artista tornou-se conhecido ao lado de seu parceiro musical Big Boi.

Entre outros sucessos, os Outkast também lançou "Ms. Jackson", "The Way You Move" e "So Fresh, So Clean".

André afastou-se do público após alcançar sucesso mundial, aparecendo apenas ocasionalmente em músicas de artistas como Beyoncé e Kanye West.

Em 2014, o músico juntou-se a Big Boi para tocar em vários festivais e, em 2018, publicou duas músicas na plataforma SoundCloud.