O músico norte-americano André 3000, metade dos Outkast, vai apresentar ao vivo, em agosto no festival Paredes de Coura, que acontece naquela localidade minhota, o álbum de estreia a solo, anunciou hoje a promotora Ritmos.

André 3000: New Blue Sun Live é “a última confirmação” para o 30.º Vodafone Paredes de Coura, que acontece entre 14 e 17 de agosto, de acordo com a Ritmos, num comunicado hoje divulgado.

“New Blue Sun”, editado em novembro, não é um álbum de rap, ao contrário do que seria de esperar do músico.

No primeiro trabalho a solo, editado 17 anos depois do último registo discográfico dos Outkast, André 3000 mostra uma nova faceta: a de tocador de flauta.

O festival decorre, como habitualmente, junto à praia fluvial do Taboão, na vila minhota que lhe dá nome.

Do cartaz, além de André 3000, fazem parte Girl In Red, Idles, Fontaines D.C., Killer Mike, Sampha, The Jesus and Mary Chain, Slowdive, Cat Power, L'Impératrice, Slow J, Sleater-Kinney, Baxter Dury, Hermanos Gutiérrez, Gilsons, Nouvelle Vague, Beach Fossils, Hurray For The Riff Raff e Wednesday.

Bar Italia, Allah-Las, Mdou Moctar, Model/Actriz, Protomartyr, Glass Beams, Superchunk, Los Bitchos, Vegyn, Destroy Boys, Still Corners, JOY (Anonymous), George Clanton, Nourished By Time, Palehound, Moullinex △ GPU Panic, Branko, Benjamim, Sprints, Hotline TNT, Dorian Concept, Deeper, Tramhaus, Sababa 5, Moonshiners, Quadra, Wolf Manhattan, Valter Lobo e Conferência Inferno são as restantes bandas e artistas que irão atuar no festival.

Os passes para o festival, com um custo de 120 euros, já estão à venda. Os bilhetes diários estarão disponíveis a partir das 10:00 de terça-feira.