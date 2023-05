O Festival Eurovisão da Canção, que está a decorrer em Liverpool, no Reino Unido, conta com 37 países em competição.

A primeira semifinal decorreu na passada terça-feira, 9 de maio, e carimbou a passagem da portuguesa Mimicat para a Grande Final, com o seu "Ai Coração". Além de Portugal, Croácia, Moldova, Suíça, Finlândia, Chéquia, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega também garantiram um lugar na final.

Veja no vídeo um resumo do ensaio geral:

A segunda semi-final acontece esta quinta feira, 11 de maio, às 20h00, e os ensaios decorrem a toda a velocidade dentro da Liverpool Arena. Na segunda parte, 16 canções vão lutar por apenas dez lugares na final marcada para sábado, 13 de maio.

Na noite de quarta-feira, 10 de maio, o SAPO Mag esteve dentro da Liverpool Arena e acompanhou o primeiro ensaio geral da segunda eliminatória do concurso europeu. Foi a primeira vez que as 16 canções se apresentaram em palco para a imprensa acreditada no evento.

OS DESTAQUES

ARMÉNIA - Brunette - “Future Lover”

Depois do sucesso viral de Rosa Linn e “Snap”, a Arménia traz mais uma artista pop contemporânea à Eurovisão. A canção, “Future Lover”, poderia perfeitamente estar incluída na lista de canções em todas as rádios comerciais e integrar as playlists mais populares dos serviços de streaming de música.

Uma mistura inteligente de sons pop e rap. Visualmente interessante e vocalmente irrepreensível, a proposta de Brunette tem tudo para lutar pela vitória desta semi-final.

ESLOVÉNIA - Joker Out - “Carpe Diem”

Este ano, os eslovenos decidiram apostar internamente numa das maiores bandas indie rock do país. Juntos desde 2016, o grupo faz parte uma nova fornada de talento do país e que tem conquistado milhões de fãs na geografia dos balcãs.

“Carpe Diem” funciona em palco pelo carisma do vocalista, a grande realização por parte da BBC e uma falta de perfecionismo que confere à proposta a autenticidade que necessita para criar uma ligação com o espectador.

ÁUSTRIA - Teya & Salena - “Who The Hell is Edgar?”

Parece estranho dizer que uma canção sobre o escritor Edgar Allan Poe é favorita a vencer esta semifinal, mas é mesmo verdade. O duo Teya & Salena apresenta uma canção pop bem ao estilo eurovisivo, despretensiosa e com um único objetivo – colocar quem as vê a bater o pé e cantar o refrão.

Vocalmente muito seguras e com uma proposta em palco bem executada, sem grandes efeitos e com uma coreografia simples de aprender em casa, as austríacas apostam por captar um público jovem. Será este o próximo hit da rede social Tik Tok?



Embora não estejam em competição nas semifinais, os temas de Espanha, Reino Unido e Ucrânia são apresentados na segunda semifinal.

Os dez qualificados desta segunda semifinal irão juntar-se a França, Itália, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Ucrânia, Portugal, Croácia, Moldávia, Suiça, Finlândia, República Checa, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega na Grande Final de sábado, 13 de Maio.