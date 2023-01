Arón Piper foi um dos mais populares protagonistas do elenco de "Elite" - no Instagram, o espanhol soma mais de 13 milhões de seguidores. Fora do pequeno ecrã, o ator tem-se dedicado ao mundo da música.

Com vários EPs e singles já editados, o ator e cantor arrancou uma nova digressão na Europa para promover o seu trabalho. Em fevereiro, o espanhol vai estrear em Portugal com dois concertos.

No dia 10 de fevereiro, o artista sobe ao palco do Hard Club, no Porto - os bilhetes encontram-se à venda por 23,54 euros (ver aqui). No dia seguinte, a 11 de fevereiro, ARON (nome artístico) sobe ao palco do LAV - Lisboa ao Vivo (bilhetes aqui).