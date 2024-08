Depois de lançarem o seu novo single, "Me Da Igual", os L'Impératrice anunciam as primeiras datas de uma digressão internacional no outono de 2024, com passagem por Portugal.

Os franceses, um dos destaques da edição de 2024 do Vodafone Paredes de Coura, vão subir ao palco do LAV – Lisboa ao Vivo no dia 2 de novembro. O concerto de abertura estará a cargo de Oracle Sisters.

Os bilhetes já se encontram à venda em lasttour.org e feverup.com.

Formada em 2012 pelo baixista Charles de Boisseguin, a banda francesa L’Imperatrice conquistou um público global com as suas melodias e atuações carismáticas. Liderada pela magnética vocalista Flore Benguigui, o grupo lançou uma série de EPs e álbuns aclamados pela crítica como o eclético "Matahari", em 2018, e "Tako Tsubo," em 2021.