Com Joana Marques e Ana Galvão de férias, Inês Lopes Gonçalves vai receber vários convidados em "As Três da Manhã" nas próximas duas semanas. Na emissão desta terça-feira, dia 4 de março, Carminho juntou-se apresentadora no programa da Renascença.

Durante a conversa, Inês Lopes Gonçalves desafiou a cantora a participar no jogo "Agora, canta!". "Neste jogo, Carminho e Inês Lopes Gonçalves dizem uma palavra uma à outra e vão ter de cantar a primeira música que se lembrarem que contenha essa mesma palavra na letra", resume a Renascença nas redes sociais.

"Falésia" foi uma das palavras sugeridas pela apresentadora e Carminho, sem hesitar, cantou os versos de "Falésia do Amor", dos Santamaria.

Veja aqui o vídeo.