As detenções foram feitas no âmbito de uma operação nacional direcionada para a venda irregular de bilhetes para os concertos da banda em Coimbra, durante a qual foram apreendidos 56 bilhetes.

O Estádio Cidade de Coimbra recebeu no domingo o último de quatro concertos dos Coldplay, aos quais terão assistido cerca de 200 mil pessoas.

Em comunicado, a ASAE referiu que, só nos dias do evento, "foram apreendidos 35 bilhetes e detidos 18 indivíduos pela prática de crime de especulação na venda de bilhetes comercializados nas redes sociais e com preços superiores ao seu valor facial, atingindo margens líquidas especuladas entre 305 e 325 euros por bilhete".

"Todos os detidos foram presentes às autoridades judiciárias, tendo sido aplicadas várias medidas de suspensão provisória do processo que variaram entre os quatro e dez meses e/ou pagamento de injunções entre valores de 300 a 600 euros", acrescentou.

Na quinta-feira, os inspetores da ASAE intercetaram "um indivíduo que tinha na sua posse uma credencial falsa e como tal, fazia-se passar por elemento do 'staff'".

Segundo a ASAE, "com esta documentação falsa, procedia à venda de vários documentos de acesso, tendo sido apreendidas três credenciais e quatro pulseiras usadas".

Como estava em situação irregular em Portugal, "foi entregue à força de segurança presente no evento e detido pela prática dos crimes de falsificação de documento, usurpação de funções e burla contra a entidade organizadora, tendo sido presente à autoridade judiciária, que decidiu pela suspensão provisória do processo", explicou.

No sábado, foi detido pela ASAE quando, "com um outro indivíduo, estavam a proceder à venda de artigos têxteis contrafeitos na via pública", tendo-lhes sido apreendidos 169 artigos e 155 euros, acrescentou.

A operação nacional foi realizada pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal da ASAE.